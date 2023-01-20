Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины

Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение вертолета H225 в Броварах под Киевом

Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение в Броварах вертолета модели H225, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский. Информацию франко-немецкая компания предоставила РИА Новости.

«Airbus Helicopters подтверждает, что 18 января в Броварах под Киевом произошла трагическая авария с участием вертолета экстренных служб, принадлежащего МВД Украины, модели H225, в результате которой погибли все пассажиры, а также есть много пострадавших на земле», — заявили в компании. Там также отметили, что компания готова помочь с расследованием происшествия.

В Службе безопасности Украины рассматривают несколько версий крушения — нарушение правил полета и техническая неисправность вертолета. Также причиной крушения могли стать умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна, сообщили в ведомстве.

Вертолет упал в Броварах утром в среду, 18 января, около детского сада и жилых домов. После этого в здании детского сада произошел пожар. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава министерства Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также на борту находились госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.