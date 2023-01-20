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16:46, 20 января 2023Спорт

Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов написал «Арцах, держись!» после матча Australian Open

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поддержал Нагорный Карабах после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен написал на объективе камеры «Арцах, держись!!!». Арцах — самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Встреча прошла 20 января и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

17 января власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа на территорию республики. Причиной называлась блокировка Лачинского коридора азербайджанскими активистами.

Алексей Гусев
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