Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов написал «Арцах, держись!» после матча Australian Open

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поддержал Нагорный Карабах после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен написал на объективе камеры «Арцах, держись!!!». Арцах — самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Встреча прошла 20 января и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

17 января власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа на территорию республики. Причиной называлась блокировка Лачинского коридора азербайджанскими активистами.