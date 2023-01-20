В ЕС не смогли доказать поставки иранских ракет России

Представитель ЕС не нашел доказательства поставок иранских баллистических ракет России

Европейский союз (ЕС) не смог найти подтверждений сообщениям о поставках иранских баллистических ракет Москве. Об этом сообщил высокопоставленный представитель блока, передает ТАСС.

«У нас нет никаких доказательств поставок Ираном баллистических ракет России», — сказал он, добавив, что у Евросоюз есть большое количество свидетельств о передаче иранской стороной России беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине. Посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури объяснил, что поставки беспилотников не имеют ничего общего с соответствующими сообщениями.

До этого Вашингтон ввел санкции против шести иранцев, которые якобы связаны с поставками БПЛА в Россию. Уточняется, что они занимают руководящие должности в компании Qods Aviation Industries, которая производит дроны.