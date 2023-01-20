Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 20 января 2023Наука и техника

Создан сенсор для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Nature Communications: создан биосенсор для выявления маркеров болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock

Ученые Университета Саймона Фрезера (Канада) создали новый биосенсор для ранней диагностики разрушительных для мозга заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Принцип его работы основан на обнаружении специфичных белков, называемых фактором некроза опухоли альфа и участвующих в процессах воспаления. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Фактор некроза опухоли альфа (англ. tumor necrosis factor, TNF-α) относится к цитокинам — небольшим пептидным молекулам, которые регулируют воспалительную реакцию на происходящие в организме патологические процессы. Известно, что аномальные изменения в уровнях цитокинов связаны с такими заболеваниями, как рак, болезнь Альцгеймера, туберкулез, аутоиммунные расстройства и нарушения сердечно-сосудистой системы. Обычно для измерения цитокинов используется иммуноферментный анализ ELISA, в основе которого лежит связывание антигена (искомого вещества) с антителом.

Однако в случае ранней стадии начала болезни Альцгеймера уровень цитокинов может повышаться незначительно, что лежит за пределом чувствительности ELISA. Для более точного измерения исследователи применяют биосенсоры — устройства, состоящие из рецептора, который связывается с целевой молекулой, и преобразователя, который трансформирует взаимодействие рецептора с мишенью в измеримый сигнал. В новой работе исследователи разработали биосенсор на базе диода из сульфида молибдена (MoS2), который лишен недостатков широко используемых транзисторных биосенсоров.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В ходе эксперимента исследователи создали диодный биосенсор с аптамерами, которые специфично связываются с молекулами TNF-α. Устройство способно обнаруживать цитокины при очень низких концентрациях порядка 10 фемтомоль (один фемтомоль равен 10 в минус 15-й степени моль), что значительно ниже типичного уровня, обнаруживаемого в здоровой крови.

Авторы пишут, что ключевым преимуществом диодного датчика является простота процесса изготовления и считывания электрических показаний, а следовательно, на его основе можно создать диагностические медицинские приборы. Они планируют протестировать биосенсор в клинических испытаниях, чтобы убедиться, что он сможет эффективно обнаруживать белки-биомаркеры в образце крови, содержащем множество различных мешающих белков и других веществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Крыму пообещали Киеву ответный удар в случае атаки
Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ
В Подмосковье стало больше жилья одного типа
На Западе оценили вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии
Медведь ворвался в поселок и растерзал женщину и мальчика
Пассажирам самолетов раскрыли способ быстро уснуть в полете
Названа длина возведенных в ходе СВО российскими военными оборонительных рубежей
В российском городе загорелся склад с алкоголем
Мать блогерши примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей
Создан сенсор для ранней диагностики болезни Альцгеймера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.