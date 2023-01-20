По факту гибели 18-летнего актера возбуждено уголовное дело

По факту гибели 18-летнего актера Арсена Суховского возбуждено уголовное дело

По факту гибели 18-летнего российского актера Арсена Суховского возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте трагедии был произведен осмотр, в ходе которого были изъяты имеющие ценность для следствия предметы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

О смерти 18-летнего актера стало известно 19 января. Позже мать Суховского назвала причину гибели сына.

По словам родительницы, артист поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова, и подрабатывал на стройке. Там он пошел к начальнику «получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время». «Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током», — написала она.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога», а также в фильме Михаила Расходникова «Недетский дом». Лента рассказывает о строгом директоре детского дома Андрее Масте и воспитаннице Инне, которая решает пойти против установленных им правил. Помимо Суховского в ней снимались Иван Охлобыстин, Александр Панин и Ирина Розанова.

