Вице-канцлер ФРГ объяснил отказ поставить танки на Украину историческим прошлым

Вице-канцлер Хабек: ФРГ отказывает Украине в танках из-за военного прошлого Германии

Берлин и канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывают Украине в поставках танков Leopard из-за исторической памяти и военного прошлого Германии и именно поэтому призывают США поставить танки первыми. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», — объяснил отказ политик.

Ранее стало известно о планах группы государств Европейского союза (ЕС) создать коалицию, чтобы оказать давление на Берлин по вопросу поставок Leopard Киеву. Кроме того, главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Украине танков. Они не пришли к соглашению относительно того, кто первый поставит украинской стороне технику.

18 января Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. При этом он заявил о намерении Берлина поддерживать Украину столько, сколько потребуется.