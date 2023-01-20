МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах

МИД Китая заверил Зеленского, что продолжит прилагать усилия по переговорам об Украине

Китай продолжит прилагать усилия по мирному разрешению украинского кризиса и по организации мирных переговоров между сторонами конфликта. Так официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое ранее поступило к председателю КНР Си Цзиньпину «о формуле мира на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», — заверил представитель.

В конце декабря Си Цзиньпин призвал Россию и Украину к примирению. Лидер Китая также выразил надежду, что стороны конфликта «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».