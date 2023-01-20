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11:57, 20 января 2023Мир

МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах

МИД Китая заверил Зеленского, что продолжит прилагать усилия по переговорам об Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Китай продолжит прилагать усилия по мирному разрешению украинского кризиса и по организации мирных переговоров между сторонами конфликта. Так официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое ранее поступило к председателю КНР Си Цзиньпину «о формуле мира на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», — заверил представитель.

В конце декабря Си Цзиньпин призвал Россию и Украину к примирению. Лидер Китая также выразил надежду, что стороны конфликта «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».

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Виктория Кондратьева
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