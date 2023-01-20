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17:12, 20 января 2023Культура

В Минкульте объяснили проверки в театрах после увольнения Назарова

В Минкульте объяснили проверки в театрах снятием коронавирусных ограничений
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Министерстве культуры России объяснили проверки в московских театрах, которые начались после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Подъем».

В Минкульте заявили, что проверки связаны со снятием коронавирусных ограничений. После их отмены сотрудники культурных учреждений должны были вернуться с удаленного режима к своим рабочим местам.

«Будучи учредителем, Минкультуры России на постоянной основе проводит в подведомственных учреждениях культуры мероприятия по контролю исполнения трудовой дисциплины. Речь идет не только о театрах, этот порядок относится ко всем работникам всех учреждений культуры», — отметили в Минкульте.

Ранее издание KP.RU сообщало, что московских театрах начались проверки. Утверждалось, что это произошло после того, как художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.

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Марина Погосян
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