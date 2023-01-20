В московских театрах начались проверки после увольнения Дмитрия Назарова

В московских театрах начались проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ

В московских театрах начались проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает KP.RU.

Комиссия из Министерства культуры России проверила кадровую и трудовую дисциплину в культурных учреждениях после того, как уволенный артист заявил, что «многие уехали». Представители комиссии, разбираясь в листах посещаемости, выясняли, кто из сотрудников находится на рабочем месте, а кто в отпуске.

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

29 января в постановке «Мастер и Маргарита» роль Воланда, которого ранее играл Назаров, исполнит российский актер Анатолий Кот («Брестская крепость», «Начальник разведки», «В августе 44-го»).