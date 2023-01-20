Сооснователь Netflix Рид Хастингс объявил об уходе с поста гендиректора

Сооснователь Netflix Рид Хастингс заявил, что покидает пост гендиректора компании

Сооснователь Netflix Уилмот Рид Хастингс заявил, что покидает пост генерального директора компании. Об этом предприниматель сообщил в письме, опубликованном на сайте компании, передает CNN.

Бизнесмен уточнил, что займет место председателя совета директоров организации, а также подчеркнул, что сейчас самое время «для завершения преемственности».

Должность гендиректора получит операционный директор Грег Питерс вместе с Тедом Сарандосом, занявшим пост в 2020 году.

«С тех пор как Рид приступил к управлению компанией, мы с Грегом создали сильную операционную модель, основанную на наших общих ценностях и едином подходе к росту. Я так рад начать эту новую главу с Грегом в качестве генерального директора», — отметил Сарандос.

Рид Хастингс стал одним из основателей Netflix в 1997 году.

Ранее победа актера Эвана Питерса на «Золотом глобусе» разъярила мать одной из жертв известного американского убийцы-каннибала Джеффри Дамера. Питерс получил награду за роль в сериале от Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера».

В начале января стриминговая платформа Netflix официально продлила сериал «Уэнсдэй» на второй сезон.