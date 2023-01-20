Обнаружено новое направление для лечения ВИЧ

PNAS: обнаружен новый потенциальный метод терапии ВИЧ на основе контроля белка p32

Специалисты из Института биомедицинских инноваций и технологий имени Герберта Вертхайма обнаружили новое направление для лечения ВИЧ. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале PNAS, потенциальной мишенью для лекарств может стать специфический белок p32, который играет ключевую роль в репликации вируса.

Существующие методы контроля заболевания, такие как антиретровирусная терапия (АРВТ), позволяют сдерживать развитие патогена в клетках организма, чтобы ВИЧ не перешел в последнюю стадию СПИДа, когда иммунная система ослабевает настолько, что уже не способна отражать инфекции.

АРВТ не является лекарством от ВИЧ, к тому же для достаточного уровня защиты она требует ежедневного применения на протяжении всей жизни. При этом вирус все еще сохраняется в клетках и вызывает некоторое воспаление, что подвергает пациентов повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений почек, костей, печени, возникновению диабета, когнитивных болезней и некоторых видов рака.

Теперь исследователи решили сосредоточиться на иной стратегии, которая подразумевает блокирование реактивации ВИЧ в неактивных клетках, не уничтожая их, а сохраняя в таком «спящем» состоянии. В этом может помочь регулирующий tat-белок, стимулирующий клеточные элементы, реплицирующие вирус для его дальнейшего распространения. При деактивации tat-белка патоген будет оставаться в состоянии покоя. Однако есть и более простые мишени, например, белок р32 плотно взаимодействует с tat для его стабилизации. Предыдущие работы показали, что соединение кортистатин А, выделенное из морской губки, способно нарушать активность tat и p32.