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04:52, 21 января 2023Мир

В США не увидели всплеска терроризма из Афганистана

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не увидел всплеска терроризма из Афганистана

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация Соединенных Штатов не наблюдает роста активности террористов, действующих с территории Афганистана. Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Блинкен заверил, что Вашингтон располагает возможностями по противодействию им. «На самом деле мы продемонстрировали, что, когда там укрываются террористы, мы можем их достать», — сказал он.

В США не увидели массового исхода беженцев из Афганистана, добавил госсекретарь.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Вашингтон тайно спонсирует силы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане и пытается установить контакты с противниками режима исламских фундаменталистов внутри страны. По словам дипломата, США хотят отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане.

Марина Совина
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