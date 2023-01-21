В Китае оценили шансы Дзюбы на продолжение карьеры в чемпионате страны

Китайский агент невысоко оценил шансы Дзюбы продолжить карьеру в чемпионате страны

Китайский футбольный агент Ван Чанчжу высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Артема Дзюбы в чемпионате страны. Об этом сообщает Sport24.

Он невысоко оценил шансы россиянина. «Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате», — заявил Чанжу. Он также отметил, что он не в курсе, интересуется ли кто-то из китайских клубов Дзюбой.

Ранее сообщалось о том, что китайские клубы интересуются Дзюбой. При этом уточнялось, что сам игрок рассчитывает на возвращение в чемпионат России.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

