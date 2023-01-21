Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:5
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
0:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
0:2
2-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
0:4
Перерыв
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:1
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
17:34, 21 января 2023Спорт

В Китае оценили шансы Дзюбы на продолжение карьеры в чемпионате страны

Китайский агент невысоко оценил шансы Дзюбы продолжить карьеру в чемпионате страны

Фото: Shutterstock

Китайский футбольный агент Ван Чанчжу высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Артема Дзюбы в чемпионате страны. Об этом сообщает Sport24.

Он невысоко оценил шансы россиянина. «Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате», — заявил Чанжу. Он также отметил, что он не в курсе, интересуется ли кто-то из китайских клубов Дзюбой.

Ранее сообщалось о том, что китайские клубы интересуются Дзюбой. При этом уточнялось, что сам игрок рассчитывает на возвращение в чемпионат России.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
В Китае оценили шансы Дзюбы на продолжение карьеры в чемпионате страны
Мэр Купянска пожаловался на пророссийские настроения горожан
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Каррера назвал лучшего российского футболиста
В МЧС сообщили об окончании поиска застрявших на воздушном шаре туристов
Советская актриса Майя Менглет умерла в Австралии
Организатор ЛГБТ-акции в НХЛ высказался об отказе россиянина участвовать в ней
Под Петербургом нашли три пакета с расчлененными человеческими останками
Президент Болгарии призвал не поставлять вооружение Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.