Венгерских игроков в хоккей с мячом сняли с молодежного ЧМ из-за наркотиков

Венгерских игроков в хоккей с мячом сняли с ЧМ по подозрению в употреблении наркотиков

Молодежную сборную Венгрии по хоккею с мячом сняли с чемпионата мира-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Команду дисквалифицировали, так как один или несколько игроков подозреваются в употреблении наркотиков. Отмечается, что полиция проводит расследование произошедшего. В Венгерской федерации хоккея с мячом осудили неспортивное поведение атлетов и добавили, что принимают это решение.

Мировое первенство по хоккею с мячом среди игроков до 19 лет проходит в Швеции. Сборная России пропускает соревнования из-за санкций.

В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.