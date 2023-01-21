Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:5
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
0:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
0:2
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
2:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
0:1
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
0:2
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
22:14, 21 января 2023Спорт

Венгерских игроков в хоккей с мячом сняли с молодежного ЧМ из-за наркотиков

Венгерских игроков в хоккей с мячом сняли с ЧМ по подозрению в употреблении наркотиков

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Молодежную сборную Венгрии по хоккею с мячом сняли с чемпионата мира-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Команду дисквалифицировали, так как один или несколько игроков подозреваются в употреблении наркотиков. Отмечается, что полиция проводит расследование произошедшего. В Венгерской федерации хоккея с мячом осудили неспортивное поведение атлетов и добавили, что принимают это решение.

Мировое первенство по хоккею с мячом среди игроков до 19 лет проходит в Швеции. Сборная России пропускает соревнования из-за санкций.

В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские силы освободили село Краснополье рядом с Соледаром
Стало известно о возможной отставке главы аппарата Белого дома
Рогов заявил о взятии под контроль села Краснополье под Соледаром
Венгерских игроков в хоккей с мячом сняли с молодежного ЧМ из-за наркотиков
В Турции задержали одного из руководителей ИГ
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО
Юрист раскрыл права клиентов при досрочном погашении банковского кредита
Республиканцы заявили о каникулах Байдена длиной в почти 300 дней
Арестович заявил об упущенном шансе Украины на победу
Боец «Вагнера» рассказал о бегущих с передовой иностранных наемниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.