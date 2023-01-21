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00:44, 22 января 2023Спорт

Гол Миранчука принес «Торино» победу в матче чемпионата Италии

Гол Алексея Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Торино» победил «Фиорентину» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 1:0. Победу туринской команде принес гол российского полузащитника Алексея Миранчука. Футболист поразил ворота соперника на 33-й минуте игры. Для 27-летнего россиянина этот мяч стал четвертым за «Торино».

Благодаря победе «Торино» с 26 очками в 19 матчах поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» с 23 очками располагается на девятой строке.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Дарья Коршунова
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