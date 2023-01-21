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03:51, 21 января 2023Интернет и СМИ

Раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в Москву

Readovka: раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в Москву

Фото: Readovka / Telegram

Раненную при обстреле в Соледаре военную корреспондентку российского интернет-издания Readovka Анастасию Елсукову перевезли в Москву. Об этом редакция издания сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что медики приняли решение доставить журналистку в больницу на вертолете. Ее жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает, уточнили в редакции.

Елсукова также поблагодарила бойцов ЧВК «Вагнер», которые эвакуировали ее зоны обстрела под артиллерийским огнем.

Анастасию Елсукову тяжело ранили в результате обстрела в Соледаре ранее 20 января. Журналистка получила осколочное ранение в ногу при выполнении редакционного задания. Позже стало известно, что у девушки сильно повреждены колено и бедро. Ее эвакуировали в госпиталь в Первомайск и прооперировали во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер».

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Марина Совина
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