Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по делу о домогательствах

Хави заявил, что удивлен и шокирован арестом бывшего одноклубника Дани Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по каталонскому клубу Дани Алвеса по делу о домогательствах. Его слова передает Sport.es.

«Сложно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован, потому что знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать», — заявил Хави и добавил, что в этом деле нельзя ни на что повлиять.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.