Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:5
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
0:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
0:2
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
2:5
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:1
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
0:0
Перерыв
live
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
18:36, 21 января 2023Спорт

Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по делу о домогательствах

Хави заявил, что удивлен и шокирован арестом бывшего одноклубника Дани Алвеса

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по каталонскому клубу Дани Алвеса по делу о домогательствах. Его слова передает Sport.es.

«Сложно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован, потому что знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать», — заявил Хави и добавил, что в этом деле нельзя ни на что повлиять.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»
В общежитии российского университета произошла массовая драка иностранцев
Финансист дала актуальные на сегодня советы по инвестированию
В ЛНР предсказали согласие Германии на передачу танков Украине
Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по делу о домогательствах
Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России
В России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием
Россиянам перечислили правила дезинфекции гаджетов
Настасья Самбурская раскрыла размер своего гонорара за первую роль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.