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05:57, 22 января 2023Мир

В Чехии призвали к дипломатическому решению украинского конфликта

Časopis argument: Чехия призвала Россию и Украину решить конфликт дипломатическим путем

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сторонам украинского конфликта необходимо искать варианты решения кризиса дипломатическим путем, пишет журналист чешского издания Časopis argument (ČA) Йиржи Малек.

Он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Главное — начать общественную дискуссию о других путях, кроме борьбы до последнего украинца. Для сравнения: наша чешская армия при нынешних потерях на украинском фронте сама с трудом продержалась бы 250 дней, пока не осталось бы ни одного бойца. Так что, отправим ее туда?» — подчеркнул автор.

В октябре чешское правительство одобрило выделение военной помощи Украине. В нее вошли тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы.

Ранее Украина потребовала от Европейского союза (ЕС) более стабильной финансовой поддержки для обеспечения работы правительства. В 2023 году украинские власти планируют получить от партнеров сумму в размере 38 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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