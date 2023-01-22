В Чехии призвали к дипломатическому решению украинского конфликта

Časopis argument: Чехия призвала Россию и Украину решить конфликт дипломатическим путем

Сторонам украинского конфликта необходимо искать варианты решения кризиса дипломатическим путем, пишет журналист чешского издания Časopis argument (ČA) Йиржи Малек.

Он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Главное — начать общественную дискуссию о других путях, кроме борьбы до последнего украинца. Для сравнения: наша чешская армия при нынешних потерях на украинском фронте сама с трудом продержалась бы 250 дней, пока не осталось бы ни одного бойца. Так что, отправим ее туда?» — подчеркнул автор.

В октябре чешское правительство одобрило выделение военной помощи Украине. В нее вошли тяжелая техника, стрелковое оружие или боеприпасы.

Ранее Украина потребовала от Европейского союза (ЕС) более стабильной финансовой поддержки для обеспечения работы правительства. В 2023 году украинские власти планируют получить от партнеров сумму в размере 38 миллиардов долларов.