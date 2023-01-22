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20:35, 22 января 2023Ценности

Блогерша показала мускулистое тело и нарвалась на хейт в сети

Блогерша solesndsouls показала мускулистое тело и ответила на критику хейтеров

Кадр: TikTok.com/@solesndsouls

Фитнес-блогерша показала накачанное тело и нарвалась на хейт в сети. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом solesndsouls регулярно публикует ролики, на которых демонстрирует процесс своих тренировок. При этом, по ее словам, мужчины нелицеприятно отзываются о ее мускулистом теле. «Смешно, ты выглядишь и двигаешься, как мужчина», — иронично спародировала она одно из высказываний в свой адрес. «Ты бы тоже так выглядел, если бы не был похож на шестиклассника», — ответила инфлюэнсер на критику комментатора.

Видео пользовательницы сети стало вирусным и набрало десятки тысяч лайков. Подписчики поддержали девушку в комментариях под постом. «Да вы просто легенда», «Никого не слушайте, вы выглядите круто!», «Вот, как я бы хотела выглядеть после тренировок в спортзале», — написали они.

Ранее персональный тренер показала лучшие упражнения для округлых ягодиц. Эксперт рассказала, что во время каждого занятия делает два вида приседаний, одно изолирующее движение, например, разгибание ног, а также два упражнения, в которых задействованы бедра.

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Екатерина Ештокина
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