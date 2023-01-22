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17:22, 22 января 2023Спорт

Фьюри вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC

Тайсон Фьюри вызвал бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на боксерский поединок

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, недавно покинувшего промоушен. Слова спортсмена приводит Seconds Out.

«Давайте устроим сочный поединок в клетке в четырехунцевых перчатках. Пусть у нас будет крутой рефери. Например, "железный" Майк Тайсон», — заявил Фьюри.

15 января стало известно о решении Нганну уйти из UFС. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе Фьюри 33 победы и одна ничья, а также чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Андрей Стрельцов
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