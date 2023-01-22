Кафельников оценил выход Хачанова в четвертьфинал Australian Open

Кафельников назвал выход Карена Хачанова в 1/4 Australian Open-2023 приятным сюрпризом

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников назвал блестящим выступление россиянина Карена Хачанова в матче 1/8 финала Australian Open-2023. Его слова приводит РИА Новости.

Кафельников заявил, что выход Хачанова в четвертьфинал стал для него приятным сюрпризом. «Держать концентрацию тяжело, соперник воспользовался этим, завязал борьбу, но надо отдать должное, что Карен завершил этот третий сет в свою пользу», — оценил игру россиянина Кафельников.

Ранее в воскресенье, 22 февраля, Хачанов победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:0, 6:0, 7:6(4). Таким образом, он впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open.

Россию на этой стадии турнира также представит Андрей Рублев. Матч против датчанина Хольгера Витуса Руне пройдет 23 января.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.