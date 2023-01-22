В Гонконге мясник умер при попытке забить свинью

CNN: в Гонконге свинья атаковала попытавшегося ее зарезать мясника и убила его

В Гонконге мясник попытался забить свинью, получил отпор и был убит 40-сантиметровым тесаком. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 20 января, когда 61-летний работник скотобойни оглушил животное электрошокером и собирался его зарезать. В этот момент свинья пришла в себя и атаковала своего мучителя. В попытке сопротивляться нападению мужчина упал и получил ранение тесаком, которым хотел убить животное.

Вскоре на скотобойню пришел коллега пострадавшего и обнаружил его лежащим на полу с тесаком в руке и раной на левой ноге. Очевидец вызывал полицию, и мужчину забрали в больницу, где его признали умершим. По данным полиции, точная причина смерти официально не установлена, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бык сбежал с фермы в соседний аквапарк, покатался на аттракционах и спасся от ножа мясника. Владелец быка вернул животное обратно и сделал своим питомцем.

