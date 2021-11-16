Бык сбежал с фермы, прокатился на аттракционах и спасся от ножа мясника

В Бразилии бык сбежал с фермы в соседний аквапарк, покатался на аттракционах и спасся от ножа мясника. Его историю и видео публикует бразильский новостной портал G1.

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Владелец фермы в муниципалитете Нова-Гранада Карлос Мигель Серанте рассказал, что он собирался отвести двухлетнего быка на убой, но тот убежал. На свободе животное решило прокатиться на водных горках: сначала оно забралось по ступенькам, а затем оказалось на горке и медленно скатилось в бассейн. О приключениях беглеца Серанте сообщил один из местных детей, и мужчина сразу поехал забирать животное.

На месте выяснилось, что из бассейна быка вытаскивали четверо мужчин. Сначала фермер не поверил, что животное каталось на горке, и в доказательство ему показали видеозапись. Серанте вернул избежавшего смерти беглеца обратно, но решил не отдавать его на убой, а сделать своим домашним питомцем. Теперь жизнелюбивого быка зовут Тобога, что в переводе с португальского означает «горка».

Ранее сообщалось, что в США корова самостоятельно выбралась из фургона грузовика, везшего животных на скотобойню, и сбежала. Вскоре животное поймали и определили в приют.