Рогов заявил, что ВСУ добиваются полного уничтожения промышленности Запорожья

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что действия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в настоящее время занимаются оборудованием фортификационных сооружений и бункеров на предприятиях в Запорожье, говорят об их намерении уничтожить промышленность города, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что помимо оборудования опорных пунктов в «Запорожстали» и «Запорожкоксе» украинские военные превращают в крепости различные машиностроительные предприятия. По его словам, таким образом киевские власти желают добиться полного уничтожения промышленности Запорожья.

«Фортификационные сооружения и бункеры строятся на "Запорожтрансформаторе" на правом берегу города Запорожья, на "Искре", "Моторсичи" и многих других», — заявил Рогов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово.