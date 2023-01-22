Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 22 января 2023Россия

Рогов заявил о намерении ВСУ уничтожить промышленность Запорожья

Рогов заявил, что ВСУ добиваются полного уничтожения промышленности Запорожья

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что действия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в настоящее время занимаются оборудованием фортификационных сооружений и бункеров на предприятиях в Запорожье, говорят об их намерении уничтожить промышленность города, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что помимо оборудования опорных пунктов в «Запорожстали» и «Запорожкоксе» украинские военные превращают в крепости различные машиностроительные предприятия. По его словам, таким образом киевские власти желают добиться полного уничтожения промышленности Запорожья.

«Фортификационные сооружения и бункеры строятся на "Запорожтрансформаторе" на правом берегу города Запорожья, на "Искре", "Моторсичи" и многих других», — заявил Рогов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин предупредил Украину об ответных мерах за атаки на Россию
Aurus получит электрическую версию
Карчаа прокомментировал заявление МАГАТЭ по созданию зоны безопасности у ЗАЭС
В России рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату
Рогов заявил о намерении ВСУ уничтожить промышленность Запорожья
В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово
В России изменят школьную программу по литературе
Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным
В США высмеяли слова Байдена о секретных документах
В Стаханове из-за обстрела ВСУ разрушен профилакторий машиностроительного завода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.