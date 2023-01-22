Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 22 января 2023Мир

В США высмеяли слова Байдена о секретных документах

Автор Fox News Тарли назвал слова президента США Байдена о документах в гараже идиотизмом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Заявление президента США Джо Байдена, что он не испытывает сожаления из-за хранения секретных документов в своем гараже, говорит об «идиотизме». С таким мнением выступил ведущий Fox News Джонатан Тарли.

Тарли высмеял слова Байдена о секретных документах и назвал их идиотизмом. Автор признался, что заявление «без сожалений» американского лидера «просто бесит». «Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте», — отметил журналист.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

Журналист добавил, что большинство граждан США недовольны безответственностью Байдена в хранении секретных материалов. Согласно результатам социологических опросов, порядка 60 процентов американцев уверены, что глава государства «неподобающим образом обращался с засекреченными документами».

Тарли подчеркнул, что Байден регулярно кого-то обвиняет, нередко не имея доказательств. При этом он отрицает все претензии, связанные с его действиями. «Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности», — заключил он.

Ранее в частном доме Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.

10 января в аналитическом центре Байдена обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин предупредил Украину об ответных мерах за атаки на Россию
Aurus получит электрическую версию
Карчаа прокомментировал заявление МАГАТЭ по созданию зоны безопасности у ЗАЭС
В России рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату
Рогов заявил о намерении ВСУ уничтожить промышленность Запорожья
В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово
В России изменят школьную программу по литературе
Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным
В США высмеяли слова Байдена о секретных документах
В Стаханове из-за обстрела ВСУ разрушен профилакторий машиностроительного завода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.