В США высмеяли слова Байдена о секретных документах

Автор Fox News Тарли назвал слова президента США Байдена о документах в гараже идиотизмом

Заявление президента США Джо Байдена, что он не испытывает сожаления из-за хранения секретных документов в своем гараже, говорит об «идиотизме». С таким мнением выступил ведущий Fox News Джонатан Тарли.

Тарли высмеял слова Байдена о секретных документах и назвал их идиотизмом. Автор признался, что заявление «без сожалений» американского лидера «просто бесит». «Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте», — отметил журналист.

Журналист добавил, что большинство граждан США недовольны безответственностью Байдена в хранении секретных материалов. Согласно результатам социологических опросов, порядка 60 процентов американцев уверены, что глава государства «неподобающим образом обращался с засекреченными документами».

Тарли подчеркнул, что Байден регулярно кого-то обвиняет, нередко не имея доказательств. При этом он отрицает все претензии, связанные с его действиями. «Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности», — заключил он.

Ранее в частном доме Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.

10 января в аналитическом центре Байдена обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат.