Вероятность политического кризиса в ФРГ из-за вопроса поставки танков оценили

Политолог Топорнин усомнился в политическом кризисе в ФРГ из-за вопроса поставки танков

Вероятность политического кризиса в Германии из-за разногласий по вопросу поставок Украине танков Leopard 2 мала. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он объяснил, почему Берлин скрупулезно обсуждает эту тему.

Это не тот вопрос, который может развалить нынешнее правительство. Действительно, есть расхождения. Вопрос ответственный, вопрос щепетильный, вопрос очень серьезный Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Почему Германия затягивает с поставками танков Украине?

Берлину сложно решить вопрос с передачей техники Украине из-за большого объема, который необходим республике. Киев считает, что для изменения ситуации на фронте в свою пользу требуется около 300 танков, сообщает Politico. По оценке Топорнина, НАТО располагает около 2,5 тысячи Leopard 2, поэтому отправить требуемое количество из запасов Германии будет накладно для страны.

Некоторые размышляют, мол, почему канцлер Олаф Шольц такой жадный, пусть даст десять танков Украине, и все на этом успокоятся. Но это не то, что хотят украинцы, они просят поставить значительное число танков, они просят предоставить сотни танков, чтобы переменить ситуацию на фронте Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Второй момент связан с издержками, которые повлечет передача боевых машин, считает политолог.

«Речь идет не о поставке игрушек или изделий из пластмассы, речь идет о поставке самых лучших на сегодняшний день тяжелых боевых танков, которые могут очень многое на поле боя. Мало того, что это современный боевой танк, это еще и достаточно дорогое изделие, которое выпускается на заводах Германии. Сразу возникает вопрос, если будут поставлены танки, их надо будет восполнять, а танки дорогие. Соответственно, вопрос, где брать такие деньги? Второй момент, что делать с танками, которые будут подбиты, их нужно ремонтировать. Ремонт — это тоже ответственность Германии, потому что у нее есть запчасти, она знает, как они устроены», — заключил он.

По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Как сообщал Spiegel со ссылкой на источники, власти Германии задумались о поставках Украине 19 танков Leopard из собственных запасов вооруженных сил страны.

К поставкам танков Leopard 2 Германию призывают страны Евросоюза и США, однако пока Берлин не принял окончательного решения.