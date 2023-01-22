Кишечные микробы оказались способны регулировать температуру тела

В U-M обнаружили способность кишечного микробиома регулировать температуру тела

Специалисты из Мичиганского университета (U-M) обнаружили, что кишечные микробы способны регулировать температуру тела. Предположительно, именно это стало причиной снижения базальной температуры человечества с 1860-х годов. Результаты работы описаны в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Современные стандарты нормальной базальной температуры могут варьироваться от человека к человеку, однако ученые зарегистрировали, что со второй половины XIX века среднестатистические показатели стали падать, причем по неизвестным причинам.

Новое исследование было сосредоточено на кишечном микробиоме, для чего были изучены данные медицинских карт пациентов, госпитализированных с сепсисом, а также информация с экспериментов на мышах. Авторов интересовала взаимосвязь колоний бактерий и колебаний температуры тела, а также последствий для здоровья.

Больные с заражением крови часто демонстрируют существенные температурные различия, в зависимости от чего можно предсказать их выживаемость. Всего было рассмотрено 116 пациентов, чьи анализы показали выраженную корреляцию между микробиотой кишечника и температурой тела. В частности, распространенные бактерии из типа Firmicutes чаще всего сопровождали лихорадку. Эти микроорганизмы вырабатывают различные метаболиты, которые затем попадают в кровь и влияют на иммунный ответ и метаболизм.

Затем полученные выводы решили проверить на модели мышей, которых разделили на две группы — обычных и с отсутствием микробиома. После чего часть мышей из обеих групп подвергли заражению. Сепсис вызвал резкие изменения температуры у обычных мышей, но этот эффект был слабо выражен у второй группы. Неинфицированные мыши без микробиоты также иллюстрировали более низкую температуру. Причем за температурную реакцию у подопытных отвечало то же семейство бактерий, что было обнаружено и у людей.

Специалисты считают, что роль микробиома кишечника в изменении температуры тела недооценена. Они также предполагают, что их открытие может доказывать общее снижение базальной температуры людей за последние 150 лет, однако для окончательных выводов потребуется провести дополнительные исследования.