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00:30, 22 января 2023Наука и техника

Кишечные микробы оказались способны регулировать температуру тела

В U-M обнаружили способность кишечного микробиома регулировать температуру тела

Фото: Trnava University / Unsplash

Специалисты из Мичиганского университета (U-M) обнаружили, что кишечные микробы способны регулировать температуру тела. Предположительно, именно это стало причиной снижения базальной температуры человечества с 1860-х годов. Результаты работы описаны в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Современные стандарты нормальной базальной температуры могут варьироваться от человека к человеку, однако ученые зарегистрировали, что со второй половины XIX века среднестатистические показатели стали падать, причем по неизвестным причинам.

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Новое исследование было сосредоточено на кишечном микробиоме, для чего были изучены данные медицинских карт пациентов, госпитализированных с сепсисом, а также информация с экспериментов на мышах. Авторов интересовала взаимосвязь колоний бактерий и колебаний температуры тела, а также последствий для здоровья.

Больные с заражением крови часто демонстрируют существенные температурные различия, в зависимости от чего можно предсказать их выживаемость. Всего было рассмотрено 116 пациентов, чьи анализы показали выраженную корреляцию между микробиотой кишечника и температурой тела. В частности, распространенные бактерии из типа Firmicutes чаще всего сопровождали лихорадку. Эти микроорганизмы вырабатывают различные метаболиты, которые затем попадают в кровь и влияют на иммунный ответ и метаболизм.

Затем полученные выводы решили проверить на модели мышей, которых разделили на две группы — обычных и с отсутствием микробиома. После чего часть мышей из обеих групп подвергли заражению. Сепсис вызвал резкие изменения температуры у обычных мышей, но этот эффект был слабо выражен у второй группы. Неинфицированные мыши без микробиоты также иллюстрировали более низкую температуру. Причем за температурную реакцию у подопытных отвечало то же семейство бактерий, что было обнаружено и у людей.

Специалисты считают, что роль микробиома кишечника в изменении температуры тела недооценена. Они также предполагают, что их открытие может доказывать общее снижение базальной температуры людей за последние 150 лет, однако для окончательных выводов потребуется провести дополнительные исследования.

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Елена Апазиди
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