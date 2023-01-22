Стало известно о разрешении Елизаветы II использовать принцу Эндрю один титул

Telegraph: Елизавета II дала принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество»

Покойная королева Великобритании Елизавета II при жизни дала благословение принцу Эндрю, которого обвинили в изнасиловании, на использование титула «Его королевское высочество». Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Елизавета II дала разрешение герцогу Йоркскому использовать титул в «частном порядке». Принц Эндрю убедил королеву дать разрешение на использование титула после многочасовых обсуждений.

Принцу Эндрю не удалось публично «протестировать» использование титула до смерти королевы. Telegraph отмечает, что сейчас решения по этому вопросу будет принимать король Карл III, с которым у принца «совсем другие отношения».

В конце декабря сообщалось, что Карл III выгнал брата из Букингемского дворца. В частности, 62-летнему принцу Эндрю запретили владеть офисом на территории королевской резиденции в Лондоне.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой.

Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.