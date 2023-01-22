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01:24, 22 января 2023Из жизни

Стало известно о разрешении Елизаветы II использовать принцу Эндрю один титул

Telegraph: Елизавета II дала принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество»
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Toby Melville / Reuters

Покойная королева Великобритании Елизавета II при жизни дала благословение принцу Эндрю, которого обвинили в изнасиловании, на использование титула «Его королевское высочество». Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Елизавета II дала разрешение герцогу Йоркскому использовать титул в «частном порядке». Принц Эндрю убедил королеву дать разрешение на использование титула после многочасовых обсуждений.

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Принцу Эндрю не удалось публично «протестировать» использование титула до смерти королевы. Telegraph отмечает, что сейчас решения по этому вопросу будет принимать король Карл III, с которым у принца «совсем другие отношения».

В конце декабря сообщалось, что Карл III выгнал брата из Букингемского дворца. В частности, 62-летнему принцу Эндрю запретили владеть офисом на территории королевской резиденции в Лондоне.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой.

Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

Марина Совина
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