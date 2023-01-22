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12:05, 22 января 2023Экономика

«Газпром» собрался вложить деньги в Африку

Посол ЮАР в Москве: PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с «Газпромом»

Фото: Shutterstock

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что государственная южноафриканская компания PetroSA собралась возобновить переговоры с «Газпромом» по вопросу инвестиций в энергосектор страны.

«Были какие-то задержки, но могу вас заверить, что сейчас намечены переговоры между "Газпромом" и PetroSA. С дипмиссией и послом связались представители "Газпромом", они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР», — заявил он. PetroSA принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась еще в 1970-х годах.

Посол подчеркнул, что российская сторона должна решить, в какую именно сферу хочет вкладывать деньги, ЮАР же готова к сотрудничеству.

В сентябре прошлого года спикер МИД Южно-Африканской республики Клейсон Моньела заявил о нежелании страны вводить санкции против России. При этом в в начале июня африканские компании приостановили работу с «Газпромом».

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Платон Щукин
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