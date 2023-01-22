В России заявили о стремлении максимально сохранить коллектив Запорожской АЭС

Карчаа: Россия ориентирована на максимальное сохранение коллектива Запорожской АЭС

Работники Запорожской атомной электростанции (АЭС) подписывают контракты с эксплуатирующей компанией, крайний срок был продлен, чтобы не оказывать излишнее давление на людей, пишет ТАСС со ссылкой на советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

По его словам, люди боятся, но несмотря на это, процесс подписания соглашений идет. «Он просто медленнее гораздо стал, мы не блефуем. Мы все время говорили, что мы ориентированы на максимальное сохранение коллектива ЗАЭС», — подчеркнул он.

Карчаа добавил, что Россия сможет восполнить все вакантные места, используя кадровый резерв, но стремится сохранить коллектив. «Поэтому мы и продлеваем дедлайны», — добавил он. При этом советник признал, что «наступит момент, когда ждать будет нельзя», так как речь идет о ядерной безопасности.

Ранее Карчаа заявил об активизации Украиной попыток завербовать сотрудников объекта. В ноябре ЗАЭС получила повреждения в результате ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).