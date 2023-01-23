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15:28, 23 января 2023Мир

Мальта помогла Евросоюзу заморозить российские активы на 100 миллионов евро

Глава МИД Мальты Борг: Валлетта помогла ЕС заморозить активы России на 100 миллионов евро

Фото: Olivier Matthys / AP

Глава МИД Мальты Ян Борг рассказал, что Валлетта помогла странам Евросоюза заморозить активы россиян на сумму более 100 миллионов евро, сама страна заморозила таких активов на сумму 200 миллионов долларов. Об этом дипломат заявил в интервью Politico.

Борг пояснил, что Мальта помогла странам ЕС получить некую информацию, с помощью которой можно было приступить к заморозке активов. «Важно помнить, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории... благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, другими государствами-членами были заморожены другие активы на миллионы долларов», — отметил министр.

По его словам, в результате ЕС также конфисковали несколько сухогрузов, две яхты и банковские счета. При этом Борг подчеркнул, что Мальта хочет сохранить свой нейтралитет.

Ранее стало известно, что Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро.

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Виктория Кондратьева
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