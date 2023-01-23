Объяснен механизм частого побочного явления антидепрессантов

Объяснен механизм возникновения эмоционального притупления при приеме антидепрессантов

Ученые из Кембриджского и Копенгагенского университетов объяснили механизм частого побочного явления антидепрессантов — эмоционального притупления. Результаты работы описываются в журнале Neuropsychopharmacology.

Одними из самых популярных антидепрессантов являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Как следует из названия, препарат воздействует на серотонин — нейромедиатор, отвечающий за получение удовольствия. Однако многие СИОЗС обладают целым рядом побочных эффектов, например невозможность испытывать яркие чувства и эмоции, которыми страдают от 40 до 60 процентов пациентов, принимающих антидепрессанты.

Большинство исследований по СИОЗС были сосредоточены на краткосрочном применении препарата, несмотря на то что сейчас назначения могут продолжаться довольно длительный срок, вплоть до нескольких лет.

В новой работе приняли участие 66 добровольцев, среди которых 32 человека получали эсциталопрам, а остальные 34 — плацебо. Прием препаратов продолжался не менее 21 дня, в процессе испытуемые заполняли анкеты самоотчета, а также прошли тесты на оценку когнитивных функций (способность к обучению, исполнительная функция, принятие решений, внимание, память и другие).

Результаты показали, что между первой и второй группой не было никаких выраженных различий по критериям памяти и внимания. При этом пациенты, употреблявшие антидепрессанты, показали сниженную обратную связь между выполняемыми действиями и окружающей средой. Эти данные были дополнительно подтверждены с помощью нового теста. Теперь ученые обнаружили, что препарат повлиял на чувствительность испытуемых к вознаграждению и способность реагировать соответствующим образом. Это открытие может также объяснить проблемы с достижением оргазма у принимающих СИОЗС.

Авторы отметили, что подобные эффекты формируются за счет механики работы этих лекарств — они устраняют часть эмоциональной боли, которую испытывают люди, страдающие депрессией, но они также лишают некоторых удовольствий. Исследование показало, что это происходит потому, что пациенты становятся менее чувствительными к вознаграждениям, которые обеспечивают важную обратную связь.

