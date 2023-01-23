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14:48, 23 января 2023Наука и техника

Объяснен механизм частого побочного явления антидепрессантов

Объяснен механизм возникновения эмоционального притупления при приеме антидепрессантов

Фото: Shutterstock

Ученые из Кембриджского и Копенгагенского университетов объяснили механизм частого побочного явления антидепрессантов — эмоционального притупления. Результаты работы описываются в журнале Neuropsychopharmacology.

Одними из самых популярных антидепрессантов являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Как следует из названия, препарат воздействует на серотонин — нейромедиатор, отвечающий за получение удовольствия. Однако многие СИОЗС обладают целым рядом побочных эффектов, например невозможность испытывать яркие чувства и эмоции, которыми страдают от 40 до 60 процентов пациентов, принимающих антидепрессанты.

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Большинство исследований по СИОЗС были сосредоточены на краткосрочном применении препарата, несмотря на то что сейчас назначения могут продолжаться довольно длительный срок, вплоть до нескольких лет.

В новой работе приняли участие 66 добровольцев, среди которых 32 человека получали эсциталопрам, а остальные 34 — плацебо. Прием препаратов продолжался не менее 21 дня, в процессе испытуемые заполняли анкеты самоотчета, а также прошли тесты на оценку когнитивных функций (способность к обучению, исполнительная функция, принятие решений, внимание, память и другие).

Результаты показали, что между первой и второй группой не было никаких выраженных различий по критериям памяти и внимания. При этом пациенты, употреблявшие антидепрессанты, показали сниженную обратную связь между выполняемыми действиями и окружающей средой. Эти данные были дополнительно подтверждены с помощью нового теста. Теперь ученые обнаружили, что препарат повлиял на чувствительность испытуемых к вознаграждению и способность реагировать соответствующим образом. Это открытие может также объяснить проблемы с достижением оргазма у принимающих СИОЗС.

Авторы отметили, что подобные эффекты формируются за счет механики работы этих лекарств — они устраняют часть эмоциональной боли, которую испытывают люди, страдающие депрессией, но они также лишают некоторых удовольствий. Исследование показало, что это происходит потому, что пациенты становятся менее чувствительными к вознаграждениям, которые обеспечивают важную обратную связь.

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Елена Апазиди
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