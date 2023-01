Шеф-повар назвала способы избавиться от жира на животе для женщин старше 40 лет

Шеф-повар Девин Александр посоветовала женщинам старше 40 лет чаще есть ягоды

Чтобы избавиться от жира на животе, необходимо выбирать десерты с низким содержанием сахара и чаще есть ягоды, считает шеф-повар Девин Александр. Подобный способ решить проблему для женщин старше 40 лет она назвала в материале для Eat This, Not That!.

В первую очередь Александр посоветовала включить в рацион белок, поскольку он способствует наращиванию мышечной массы и помогает ускорить метаболизм. Шеф-повар настоятельно рекомендовала отказаться от алкоголя из-за его высокой калорийности. Помимо этого, алкоголь часто употребляют с жирными, сладкими и солеными закусками, которые мешают процессу похудения.

Специалистка обратила внимание на важность достаточного количества воды в рационе. По ее оценке, женщине в среднем нужно выпивать около девяти стаканов воды в день. Также шеф-повар посоветовала сократить потребление крахмалистых углеводов, чтобы уменьшить тягу к сахару и избежать переедания.

«Найдите несколько любимых десертов, которые не содержат много углеводов или сахара. Например, один из моих любимых — шоколадный пудинг из греческого йогурта, темного какао-порошка, стевии и щепотки морской соли», — рассказала специалистка и посоветовала не бояться сладостей, а выбирать правильные варианты десертов. Александр также обратила внимание на богатые антиоксидантами ягоды, которые могут стать хорошей альтернативой сладостям.

Эксперт призвала внимательно выбирать продукты, читать этикетки с составом и следить за размером порций. «Ни один продукт сам по себе не вызывает увеличения веса, этому способствует размер порции. Поэтому всегда полезно учитывать калории в порции. Например, если вы стремитесь потреблять менее 1800 калорий в день, а калорийность десерта составляет 450 калорий, то, наверное, стоит пересмотреть свой выбор», — напутствовала Александр.

