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13:21, 23 января 2023Россия

Командир «Ахмата» рассказал о ходе боев за Артемовск

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что бои в Артемовске идут уже на востоке и юге города

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бои в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут уже в восточной и южной частях города. Об этом заявил командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, его рассказ о ходе боев приводит РИА Новости.

По словам Алаудинова, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны продвигаются очень хорошо.

«Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там», — заявил Алаудинов.

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18 января командир «Ахмата» заявил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске и блокируют оставшиеся.

Бои за Артемовск в Донецкой народной республике ведутся с августа 2022 года. По состоянию на 2020 год в населенном пункте проживали 73 тысячи человек. По словам военного аналитика, бывшего разведчика Анатолия Матвийчука, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше — на Славянск.

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Марк Леонов
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