Женщина поставила виниры за полмиллиона рублей и осталась с 13 «мертвыми» зубами

Блогер из Великобритании Кэти Инглис поставила виниры за полмиллиона рублей в Турции

Блогерша из Великобритании Кэти Инглис поставила виниры за полмиллиона рублей в Турции и поделилась негативным опытом. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом katieinglis3 разместила ролик, в котором пожаловалась на результат стоматологической процедуры стоимостью шесть тысяч фунтов стерлингов (512 тысяч рублей). По ее словам, после установки виниров она стала испытывать сильную боль.

Кроме того, женщина призналась, что во время проведения манипуляций врач пролечил ей 13 корневых каналов в зубах, в связи с чем они стали «мертвыми». «Я утратила чувствительность, осталась с опухшим лицом и едва могу встать с постели из-за боли во рту», — посетовала британка.

В заключение инфлюэнсерша добавила, что она пожалела об установке керамических накладок. «Это худшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — заявила она.

В декабре 2022 года мать двоих детей Натали (фамилия неизвестна) из США также установила дорогостоящие виниры в Турции и осталась с испорченными зубами. На размещенных кадрах было видно, что часть передних зубов американки приобрела неестественный желтый оттенок, сильно отличающийся от остального ряда.