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17:16, 23 января 2023Мир

В Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута

Reuters: в Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливанские правоохранители возобновили зашедшее в тупик расследование причин взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом пишет Reuters.

Ранее стало известно, что груз аммиачной селитры, ставший причиной взрыва в столице Ливана, был связан с Украиной.

Взрыв груза аммиачной селитры в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Тогда погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Это самый крупный неядерный взрыв в истории.

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Глеб Бажуткин
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