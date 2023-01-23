Reuters: в Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года

Ливанские правоохранители возобновили зашедшее в тупик расследование причин взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом пишет Reuters.

Ранее стало известно, что груз аммиачной селитры, ставший причиной взрыва в столице Ливана, был связан с Украиной.

Взрыв груза аммиачной селитры в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Тогда погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Это самый крупный неядерный взрыв в истории.