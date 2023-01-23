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08:46, 23 января 2023Мир

Байден выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Калифорнии

Байден выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования родным жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке. Обращение американского лидер доступно в его Twitter-аккаунте.

«Мы с Джилл молимся за всех убитых и пострадавших во время стрельбы этой ночью в Монтерей-Парке», — написал президент. Он также добавил, что следит за происходящим, и призвал граждан проявлять осторожность и следовать инструкциям местных властей.

Ранее полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Монтерей-парке. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран, он был найден мертвым в фургоне.

Стрельба произошла вечером в субботу, 21 января, в Монтерей-парке во время празднования китайского Нового года, на котором собрались десятки тысяч человек. Когда неизвестный открыл огонь, люди приняли выстрелы за фейерверки. В результате нападения погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

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Варвара Кузьмина
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