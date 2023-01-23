Появилось фото компьютера Лукашенко

«Пул Первого» показал фотографию нового компьютера президента Белоруссии Лукашенко

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию белорусского компьютера фирмы Horizont, установленного в кабинете президента страны Александра Лукашенко вместо компьютера Apple.

Фотографии подписали фразой «Яблока на столе Первого больше нет!». Идею сменить компьютер подсказал местный блогер Антон Шабашов, Лукашенко с ним согласился.

20 января Лукашенко также посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» в Минске и осмотрел стенд компании Horizont. Политик рассказал, что уже поручил поставить такую технику на свой рабочий стол вместо «устройства известного западного бренда».

Впервые Лукашенко показал ноутбук белорусского производства 1 сентября 2022 года. По его словам, местных деталей в нем пока всего 12 процентов, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30-35 процентов.