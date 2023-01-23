Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 23 января 2023Бывший СССР

В Верховной Раде отреагировали на скандал с закупкой яиц для ВСУ

Глава фракции «Слуга Народа» Арахамия: на Украине начнут активно сажать коррупционеров
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: РИА Новости

Весной этого года коррупционеров на Украине начнут активно сажать, пообещал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Так он отреагировал на скандалы с закупкой яиц для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также генераторов у себя в Telegram.

По словам Арахамии, с февраля прошлого года чиновников всех уровней в стране предупреждали, что они должны сфокусироваться на помощи пострадавшим и перестать заниматься сомнительными делами. «До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — предупредил он.

Чиновник отметил, что некоторые люди в стране стали «мародерить без страха и упреков совести». Это, по его словам, касается недавних закупок генераторов, а также последних скандалов в Минобороны Украины.

Арахамия добавил, что в ближайшее время на Украине назначат директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). После этого построение независимой антикоррупционной инфраструктуры в стране будет завершено. Кроме того, чиновник пообещал инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти в стране.

Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
«Есть две дороги — с нами или на кладбище» Как украинские бандиты в 1990-е устроили войну за контроль над Крымом
«Есть две дороги — с нами или на кладбище»Как украинские бандиты в 1990-е устроили войну за контроль над Крымом
22 января 2023

22 января на Украине был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Его и других членов организованной преступной группы обвиняют в получении взятки на 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку техники и оборудования.

За день до этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны страны разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение провизией тыловых частей ВСУ. Журналисты выяснили, что ведомство закупает продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам. Позже в министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил
Пережившая травлю девушка сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе
Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России
Впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона
Зрителям «Сандэнса» понадобилась помощь врачей из-за хоррора о мертвой девочке
Российские бойцы рассказали о тактике выкуривания ВСУ из Артемовска
Офицер с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе
Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем для богатых
Задержанный по делу о нападении на детей россиянин дал признательные показания
Опытная стюардесса назвала опасную негигиеничную привычку пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.