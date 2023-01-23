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11:40, 23 января 2023Экономика

Названы сроки начала действия механизма постоянных кредитных каникул

В Госдуме сообщили, что механизм постоянных кредитных каникул заработает в марте 2023 года
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2023 году кредитные каникулы по любому виду потребительских займов могут стать доступными для всех россиян — сейчас этот механизм доступен только мобилизованным гражданам, участникам военной операции на Украине и их семьям, а также ипотечным заемщикам. Сроки начала действия механизма назвал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект о кредитных условиях на постоянной основе уже рассмотрен Госдумой в первом чтении. В случае его принятия до февраля поправки вступят в силу в марте текущего года.

Получить отсрочку по потребзаймам до полугода россияне смогут при условии снижения их доходов более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год. Однако воспользоваться такой возможностью заемщик может только один раз за время действия кредитного договора. Еще одним условием при оформлении кредитных каникул является определенная сумма займа — она должна соответствовать лимиту от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Диапазон может быть скорректирован правительством.

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В Банке России изданию сообщили, что, принимая решение сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим и распространить его на все потребительские кредиты и займы, регулятор опирался на предыдущий опыт. Центробанк использовал данный инструмент во время пандемии, весной 2022 года после введения санкций и осенью для военнослужащих. Регулятор уточняет, что мера принесла положительные результаты, в частности, после отсрочки по время пандемии возобновили платежи по обязательствам, не испортив свою кредитную историю, 70-75 процентов заемщиков.

Эксперты ожидают, что сейчас инструмент будет пользоваться высоким спросом на фоне «непростой экономической ситуации» в стране.

В начале декабря 2022 года ЦБ сообщил, что с начала частичной мобилизации российские банки одобрили военным и их семьям 100 тысяч кредитных каникул на десятки миллиардов рублей. Общая сумма составила 45,4 миллиарда рублей. Закон о кредитных каникулах для военнослужащих был подписан в начале октября, и уже в конце ноября появилась информация, что мобилизованные охотно пользовались данной услугой, однако десятки россиян столкнулись с отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникул.

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Мария Грушко
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