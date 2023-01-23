На Reddit перечислили требующие более серьезного отношения причины смерти
Пользователи форума Reddit предупредили о смертельной опасности кариеса и лестниц, к которой люди часто относятся легкомысленно. Причины смерти, требующие более серьезного отношения к себе, они перечислили в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Многие комментаторы отметили, что люди недостаточно серьезно относятся к опасности пьяной езды и вождения при недосыпе.
Дважды засыпал за рулем, оба раза врезался в дерево. Одно было тонким, так что я переехал его, и все было в порядке. Во второй раз ствол был массивным, он не сдвинулся. Провел в реанимации два дня. Заснуть за рулем проще, чем кажется
Указывают пользователи форума и на то, что дома тоже есть места, опасные для жизни.
Лестницы. Миллионы людей каждый год получают на них серьезные травмы, сотни тысяч умирают после падения. Оба моих дедушки умерли из-за падения
Душ смертоносен. Мой дедушка по матери поскользнулся, повредил шею о кабинку и остался овощем на всю жизнь. Теперь у нас в каждой ванной по два больших поручня и антискользящий коврик
Другие участники обсуждения напомнили, что смерть может наступить из-за легкомысленного отношения к, казалось бы, мелким проблемам со здоровьем.
Незалеченные зубы. Кариес может привести к инсультам и инфарктам
Ранее пользователи Reddit назвали секреты непринужденного разговора с незнакомыми людьми. Среди них они перечислили откровенность и искренний интерес к собеседнику.