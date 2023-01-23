Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы

Daily Mail: в США женщина убила домашнего петуха за то, что он клюнул ее дочь в лицо

В США женщина отомстила домашнему петуху за то, что тот клюнул ее дочь в лицо — убила его и приготовила из него наггетсы. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать троих детей Маган Шмидт рассказала историю про петуха по кличке Хейхей на своей странице в социальной сети. Она написала, что животное напало на ее дочь и оставило царапину на лице. Женщина сокрушалась, что петух едва не лишил ребенка глаза.

Шмидт решила разобраться с буйной птицей и нашла жестокий способ мести: она убила и пожарила петуха. «Мне не до шуток, когда кто-то обижает моих детей», — написала женщина.

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей: одни осудили поступок Шмидт, а другие поддержали ее. «Месть — это блюдо, которое лучше всего подавать с медовой горчицей», — пошутил один пользователь. «Я знаю, что люди постоянно едят цыплят, но убивать животное только потому, что оно напало на вашего ребенка, неправильно. Во-первых, это плохой пример, во-вторых, дети часто сами провоцируют животных на агрессию», — написала другая комментаторша.

Ранее сообщалось, что житель деревни в индийском округе Болангир, штат Орисса (Одиша), удалил кобре зубы при помощи маникюрных щипцов и попал под арест. «Согласно закону о защите окружающей среды, пойманную змею нужно выпустить в джунгли. Способ, при помощи которого мужчина удалил кобре зубы, незаконен. Это неприемлемо для цивилизованного общества. Мужчина устроил пытку ни в чем не повинному животному», — заявил член службы защиты змей Болангира Сануж Мишра.