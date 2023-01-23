Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду за клуб

Тренер «Аль-Насра» Гарсия заявил, что Роналду был счастлив впервые сыграть за клуб

Тренер саудовского «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал дебют португальца Криштиану Роналду за клуб. Его слова приводит The National News.

Гарсия заявил, что Роналду был счастлив впервые сыграть за клуб. «Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель "Золотого мяча", один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии. Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь», — отметил специалист.

22 января Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец был капитаном команды, которая одержала победу со счетом 1:0.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.