Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в геноциде коренных жителей Амазонки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил администрацию экс-лидера страны Жаира Болсонару в геноциде коренных жителей Амазонки — народа яномами. Об этом сообщает The Guardian.

По словам политика, Болсонару позволил тысячам нелегальных горняков наводнить территорию, где проживают яномами, что привело к загрязнению рек, вырубке лесов и лишило отдаленные общины основных источников пищи — рыбы и других животных.

Накануне поездки нынешнего президента в амазонский штат Рорайме в сети появились фотографии истощенных детей и взрослых яномами. «То, что я увидел в Рорайме, было не просто гуманитарным кризисом, а геноцидом. Преднамеренное преступление против яномами, совершенное правительством, невосприимчивым к страданиям бразильского народа», — заявил президент.

Министр по делам коренных народов Соня Гуахахара обратила внимание, что на территориях общин высокий уровень недоедания, заражения малярией и гельминтозом. «Согласно полученной нами информации, каждые 72 часа от одной из этих болезней умирает ребенок», — отметила она.

Ранее Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой расследовать причастность бывшего президента страны Жаира Болсонару к беспорядкам в столице. По мнению прокуроров, экс-лидер может быть одним из подстрекателей и идеологов насильственных акций протеста, которые прошли в Бразилии на прошлой неделе.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

Сам Жаир Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками. «Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — заявил он.