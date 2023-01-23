Лавров раскрыл намерения Запада по изменению границ России
Запад хочет изменить границы России. Намерения западных стран раскрыл глава МИД Сергей Лавров, его слова передает Regnum.
После встречи с коллегой из ЮАР Наледи Пандор глава российского ведомства ответил на несколько вопросов журналистов. По его словам, Запад открыто предупреждает Киев, что украинской стороне еще рано идти на переговоры с Россией.
Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Евродипломатии Жозеп Боррель призывают говорить с российской стороной с позиции силы, чтобы она потерпела поражение. «Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию к границам 1991 года», — заявил глава ведомства.
При этом Лавров подчеркнул, что Киев несамостоятелен в принятии решений, среди которых потенциальные переговоры.
Ранее глава российского МИД заявил об изменении характера войны России с Западом. По его мнению, конфликт перешел из гибридного состояние в почти настоящую войну.