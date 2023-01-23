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15:04, 23 января 2023Мир

Лавров раскрыл намерения Запада по изменению границ России

Глава МИД Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Запад хочет изменить границы России. Намерения западных стран раскрыл глава МИД Сергей Лавров, его слова передает Regnum.

После встречи с коллегой из ЮАР Наледи Пандор глава российского ведомства ответил на несколько вопросов журналистов. По его словам, Запад открыто предупреждает Киев, что украинской стороне еще рано идти на переговоры с Россией.

Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Евродипломатии Жозеп Боррель призывают говорить с российской стороной с позиции силы, чтобы она потерпела поражение. «Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию к границам 1991 года», — заявил глава ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что Киев несамостоятелен в принятии решений, среди которых потенциальные переговоры.

Ранее глава российского МИД заявил об изменении характера войны России с Западом. По его мнению, конфликт перешел из гибридного состояние в почти настоящую войну.

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Виктория Кондратьева
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