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11:21, 23 января 2023Силовые структуры

Под Херсоном пресекли деятельность запрещенных в России «свидетелей Иеговы»

Под Херсоном задержали «свидетелей Иеговы», отрицавших вхождение региона в состав России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В двух районах Херсонской области полиция пресекла деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Общество свидетелей Иеговы». Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, группа занималась деструктивной деятельностью на территории Скадовского и Голопристанского округов области. Сектанты пропагандировали антиправославные идеи, распространяли экстремистскую литературу, в ходе обыска было обнаружено свыше 4000 книг и журналов, также они отрицали вхождение области в состав Российской Федерации.

Силовиками были установлены личности руководителя секты и его приближенных.

Деятельность «Управленческого Центра Свидетелей Иеговы» и входящих в него местных религиозных организаций запрещена в России решением верховного суда России в апреле 2017 года.

22 декабря 2022 года сообщалось, что в Крыму задержали 53-летнего члена одной из крупнейших в России ячеек «свидетелей Иеговы».

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Владимир Седов
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