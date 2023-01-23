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15:34, 23 января 2023Наука и техника

Раскрыт дизайн iPhone 15

Инсайдер: iPhone 15 получит изогнутый экран и плоские рамки

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Известный инсайдер под ником ShrimpApplePro раскрыл новые особенности будущих смартфонов Apple. Об этом автор рассказал в своем Twitter.

По словам специалиста, в поколении 2023 года Apple заметно обновит дизайн смартфонов. Ожидается, что телефоны останутся с плоским экраном, однако защитное стекло будет иметь закругленные края. Автор отметил, что таким образом стекло дисплея будет плавно переходить в закругленную боковую рамку — как у часов Apple Watch.

Кроме того, аппараты получат те же диагонали дисплея, что и актуальные смартфоны серии. Apple запланировала добавить экранный вырез Dynamic Island на все девайсы линейки. При этом радикально дизайн устройств не изменится — они получат плоские рамки и стеклянную заднюю крышку.

Журналисты издания Gadgets360 напомнили, что модели iPhone 15 Pro могут получить новую стальную рамку. Также премиальные телефоны будут иметь сенсорные кнопки регулировки звука, созданые с применением технологии Taptic Engine.

Ранее журналисты издания Forbes рассказали, что Apple намерена поднять цены на премиальные смартфоны. Специалисты полагают, что подорожают модели iPhone 15 Pro и 15 Ultra.

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Андрей Ставицкий
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