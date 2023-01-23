Россиянин из НХЛ рассказал о подготовке к дракам во время матчей

Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин рассказал, что специально не готовится к дракам

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин рассказал об участии в драках во время матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам россиянина, он не анализирует поединки и специально к ним не готовится. «Вообще без разницы — выиграл или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало. Вот и все», — отметил Костин.

10 января форвард в матче против «Лос-Анджелес Кингс» подрался с канадским нападающим команды-соперника Бренданом Лемье. Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами, Костину дополнительно дали десять минут за неспортивное поведение.

23-летний Костин играет за «Эдмонтон» с начала нынешнего сезона. Россиянин забросил девять шайб и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах регулярного чемпионата.