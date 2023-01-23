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01:06, 23 января 2023Интернет и СМИ

Генпрокурор назвал неизменной позицию России по компании Meta

Генпрокурор Краснов: позиция РФ о признании Meta экстремистской организацией не изменилась

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Позиция России о признании компании Meta (владеет признанными экстремистскими и запрещенными в России соцсетями Facebook и Instagram) экстремистской не изменилась. Об этом «Известиям» рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Это наша страна. Нужно уважать законы нашего государства, граждан и их ценности», — сказал он. При этом генпрокурор отметил, что представители Meta не обжаловали решение суда в кассационном порядке. Он допустил, что возможно, руководство компании «дошло до той самой стадии принятия и понимания причин этого решения».

В марте 2022 года суд признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Марина Совина
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