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05:11, 23 января 2023Мир

В США произошла вторая стрельба за сутки

ABC News: 12 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Луизиане

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

В результате стрельбы в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, 12 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в ночном клубе Dior Bar & Lounge. По данным полиции, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Как полагают правоохранительные органы, нападение было целенаправленным. В то же время начальник полиции Батон-Руж Мерфи Пол отказался сообщать количество стрелявших. В настоящее время идет розыск преступников.

Как отмечает телеканал, это второй случай стрельбы в США за последние сутки. Ранее в пригороде Лос-Анджелеса неизвестный открыл стрельбу в китайский Новый год. По предварительным данным местных СМИ, в результате стрельбы пострадали 16 человек, еще 10 погибли.

Ранее организация Gun Violence Archive насчитала более 30 случаев массовой стрельбы в США с начала 2023 года. Нападения произошли в 17 штатах, общее число пострадавших не уточнялось.

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Марина Совина
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